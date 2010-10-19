Keleşoğlu: Bu sefer alttan değil üstten çeksinler!

T24 - Kızılay’ın Manisa bölge toplantısına, milyonluk bağışlarıyla tanınan işadamı Hakkı Keleşoğlu’nun ilginç talebi damga vurdu.



Keleşoğlu, eşinin sürekli ‘güzel bacaklarının’ fotoğraflanmasından şikâyetçi olduğunu dile getirerek, gazetecilere “Bu törende alttan değil üsten çeksinler” deyince salon buz kesti.



Yaptığı milyonluk bağışlarla adını duyuran Kulalı işadamı, 65 yaşındaki Hakkı Keleşoğlu, Kızılay’ın Manisa’daki bölge toplantısındaki sözleriyle herkesi şaşırttı. Kızılay Manisa Şube Başkanı Cengiz Yurdabekçi kürsüdeyken, eşiyle yüksek sesle bir şeyler konuştuğu duyulan işadamı Hakkı Keleşoğlu, ani bir şekilde oturduğu protokol sırasında sözü aldı.





Geçen hafta evlendi



Gazetecilerin geçen hafta nikah masasına oturduğu, kendisinden 30 yaş küçük eşi Hale Keleşoğlu’nun bacaklarının fotoğrafını çektiğini iddia eden Keleşoğlu, “Eşim bana, Celal Bayar Üniversitesi’nin düzenlediği bir törende, gazeteciler tarafından kendisinin güzel bacaklarının çekildiğini söyledi. Bu törende de alttan değil üsten çeksinler diye bir söz söyledi” dedi. Bunun üzerine salonda buz gibi bir hava esti. Araya giren Cengiz Yurdabekçi, “Bizim toplantılarımızda her zaman ciddiyet vardır. Bu ciddiyeti koruruz. Eğer öyle bir şey olursa zaten biz müdahale ederiz” diyerek durumu düzeltmeye çalıştı.





500 bin TL kesmedi



Yurdabekçi, daha sonra konuşmasına devam ederek, yapımını Keleşoğlu’nun üstlendiği kan merkezi binasının, Manisa ve ilçelerine hizmet edeceğini ve adının ‘Türk Kızılayı Bekir-Sacide Keleşoğlu Kan Bağış Merkezi’ olacağını söyledi. Daha sonra kürsüye davet edilen hayırsever Hakkı Keleşoğlu ise, 500 bin TL bağışlamaktan vazgeçtiğini, binanın tamamını yaptıracağını söyledi. Keleşoğlu, toplam 1.5 milyon TL’ye mal olacak kan bağış merkezinin tüm masraflarını karşılama sözü verdi.







