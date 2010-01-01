Kelepçeli BDP'liler Diyarbakır'a afiş oldu

T24 - PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişinin kelepçeli fotoğraflarının yer aldığı afiş, Diyarbakır sokaklarına asıldı. Afişte “Dün Halepçe Bugün Kelepçe” ifadesinin yer alması dikkat çekti.





Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır İl Başkanlığı, terör örgütü PKK'nın sivil oluşumu ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) Yapılanması''na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu elleri kelepçeli 35 kişinin fotoğrafının yer aldığı afişler hazırladı.



Afişlerde, ''Dün Halepçe, Bugün Kelepçe'' ibaresine yer verildi.



Irak'ın Halepçe kentine 1988'de düzenlenen kimyasal saldırıda yaklaşık 5 bin kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmış ve sakat kalmıştı.



KCK soruşturması kapsamında 24 Aralık 2009'da eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski ile yeni belediye başkanlarının da bulunduğu 35 kişinin savcılığa çıkarılması sırasında ellerine plastik kelepçe takılmıştı.



İçişleri Bakanlığı, KCK operasyonunda gözaltına alınanlara kelepçe takılmasıyla ilgili inceleme başlatmıştı.