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Yaşam

Kelebekler yine 'ölüm dansı'nda

Tarihi Sakarya Köprüsü üzerinde her yıl Temmuz ayının ilk haftası yaşanan ve 3 gün süren bir doğa olayı bu gece yine yaşanmaya başladı.

08 Temmuz 2010 03:00

T24 - Adapazarı'nda, tarihi Sakarya Köprüsü üzerinde her yıl Temmuz ayının ilk haftası yaşanan ve bazan 3 gün süren müthiş bir doğa olayı bu gece yine yaşanmaya başladı.



Sakarya Nehri boyunca uçan milyonlarca beyaz kelebek, Sakarya Köprüsü'ndeki ışıkların yanı sıra şehir merkezindeki ışıklara da yönelip mahallelerde, cadde ve sokak aydınlatma direklerin ve halı sahaların ışıklarının etrafında uçuşarak vatandaşların tabiriyle ‘ölüm danslarını’ yapmaya başladı.

Kelebeklerde en fazla yoğunluk yine Sakarya Köprüsü üzerinde görüldü. Havanın kararmasıyla birlikt, sıcaklarla birlikte bu gece kar yağar gibi akın akın gelen kelebekler, Sakarya Nehri üzerinden uçarak eski Sakarya Köprüsü'ndeki ışıklarda toplandı. Kar yağıyor hissi veren bu müthiş olayı duyan Adapazarlılar, köprü üzerine gelerek tabiat olayına tanıklık yaptı.

Köprünün üzerindeki sokak lambaları etrafında uçan ve yoldan gelip geçen araçların ışıkları etrafında da toplanan kelebekler köprünün üzerinde beyaz bir örtü oluşturunca köprü üzerinde araçlar zor durumda kaldı ve güçlükle ilerleyebildi. Bazı bisiklek ve motorsiklet sürücüleri de ilerlemekte zorlandı. Tabiat olayının şehirde duyulması üzerine bir çok vatandaşı vaktin geç olmasına hiç aldırmadan, Sakarya Köprüsü üzerine gelerek bu tabiat olayına tanıklık yaparlarken, kimileri seyrettikten sonra biraz fotoğraf çekti, kimileri de cep telefonuyla kelebeklerin son danslarını video olarak görüntülemeyi tercih etti.

Köprüde, kelebekler yüzünden kalabalık yaşanınca, polis ekipleri de bölgeye gelerek önlem aldı.




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