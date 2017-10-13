Kelebekler Vadisi'nde mucize kurtuluş

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, sırtındaki paraşütle 330 metre yükseklikten Kelebekler Vadisi\'ne atlayan base jumper (serbest atlayışçı) 32 yaşındaki Peter Blokker, paraşütünün atlayış noktasının 100 metre altındaki kayalıklara takılması sonucu uçurumda asılı kaldı. Hollandalı Blokker\'ı, halatla yanına inen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Mustafa Eren 3 saat süren operasyonla kurtardı.

Faralya Mahallesi\'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi\'nde dün başlayan \'Kelebekler Base Kupası\', mucizevi bir kurtuluşa sahne oldu. Turnuvaya katılan 2\'si kadın, 13 serbest atlayışçıdan Hollandalı Peter Blokker, atlayışını gerçekleştirmek için bugün saat 09.30\'da vadinin kuzeybatı yamacına kurulan, 330 metre yüksekliğindeki Fethibey Atlayış Noktası\'na çıktı. Kendini boşluğa bırakan Blokker, 100 metrelik düşüşün ardından paraşütünü açtı.

230 METRE YÜKSEKLİKTE ASILI KALDI

Paraşütün ters yöne açılması sonucu Blokker, paraşütüyle birlikte düz duvar gibi yükselen kayalıklara çarptı. 230 metrelik uçuruma düşeceği sırada paraşütün bir bölümü kaya parçasına takılan Blokker, vadinin yamacında asılı kaldı. Sağ kol ve bacağından yaralanan Blokker\'ın kayalıklarda mahsur kaldığını gören turnuva organizatörleri, UMKE ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinden yardım istedi. İlk olarak bölgeye ulaşan UMKE görevlilerinden Mustafa Eren, atlayış noktasına kurulan istasyona bağladığı halatla 100 metre aşağıdaki Blokker\'in yanına indi. Eren\'in yanında getirdiği bir başka halat aracılığıyla istasyona bağlanan Blokker, AKUT görevlilerinin de yardımıyla yukarı çekildi. Üç saat süren operasyonun sonunda kurtarılan Blokker\'in çok bitkin ve yorgun olduğu gözlendi. Yürüyerek ambulansa ulaşan Blokker, Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Blokker\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, atlayışlara ara verildi.

\'PARAŞÜTÜN TIRNAK KADAR KISMI KAYALIKLARA TAKILI KALMIŞ\'

Atlayış noktasından 100 metre sarkarak Peter Blokker\'i asılı kaldığı noktadan kurtaran UMKE görevlisi Mustafa Eren, paraşütün açıldıktan sonra serbest atlayışçının kayalıklara çarptığını söyledi. Blokker\'ın mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını anlatan Eren, \"Paraşütün sadece tırnak kadar bir bölümü kayalıklara takılı kalmış. Atlayışçı daha sonra iki ayağını basacak kadar bir yer bulmuş ve orada mahsur kalmış. Bizi o şekilde beklemiş. Bize ihbar geldikten sonra hemen olay yerine geldik. Buraya istasyon kurarak iniş yaptık. Sonrasında AKUT\'tan gönüllü arkadaşlarımız bize destek için geldiler. Hep beraber iyi bir çalışma yaparak şahsı yukarıya çıkardık. Uçurumda Kelebekler Vadisi\'nin manzarası müthiş, ancak yaşanan korkuda aynı şekilde\" dedi.

AKUT gönüllülerinden Batuhan Pilli de UMKE görevlileri ile birlikte bölgeye gelerek, kayalıklarda asılı kalan serbest atlayışçıları kurtardıklarını anlattı.



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