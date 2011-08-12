-Kelebek şekil değiştirerek kurtuluyor PARİS (A.A) - 12.08.2011 - Amazon bölgesinde bir kelebek türü, sahip olduğu "süper gen" sayesinde şekil değiştirerek kuşlara yem olmaktan kurtuluyor. İngiltere'deki Exeter Üniversitesi ve Paris'teki Doğa Tarihi Müzesi'nden bilimadamları, Amazonlarda yaşayan "Heliconius numata" türü kelebeklerin kuşların "damak tadına uymayan zehirli 6 tür kelebeğin şekline bürünebildiğini" gördü. Bilimadamları, bu koruma kalkanının nesilden nesile geçebildiğine de dikkati çekti. Araştırmaya imza atanlardan Mathieu Joran, "Heliconius numata"ların tek bir kromozomunda bulunan "süper genin" renk, kanat gibi birçok kelebeğin özelliklerini kontrol edebildiğini, bu kelebeklerin başka kelebekler gibi görünerek av olmaktan kurtulabildiğini vurguladı. Araştırma İngiliz "Nature" dergisinde yayımlandı.