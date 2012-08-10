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Ekonomi

Kelebek Mobilya'nın yeni sahibi belli oldu

Kelebek Mobilya'nın yüzde 67 hissesi, International Furniture B.V ortaklığına satıldı

10 Ağustos 2012 20:51

77 yıllık geçmişe sahip Kelebek Mobilyanın yüzde 67 hissesi, Doğtaş Mobilya ile Turkven’in danışmanlığını yaptığı yatırımcılara ait Hollanda merkezli International Furniture B.V ortaklığına satıldı.

Türkiye'nin en köklü markalarından biri olan Kelebek Mobilya 34.8 milyon liraya satıldı.

Satın alma anlaşma sonrası bir açıklama yapan Doğtaş Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan , “Doğtaş olarak dünya markası olmak için çalışıyoruz. Daha fazla büyümek için ortaklık anlaşması yaptık” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan anlaşmayla Kelebek Mobilya, bundan sonra Doğtaş iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Kelebek Mobilya adına Özbıyık ve Göknar Ailelerinin temsilcisi Mehmet Özbıyık ise yaptığı açıklamada, “2006 yılında devraldığımız ve büyük özveriyle iyileştirerek bugün yüksek karlılık oranı ve güçlü mali yapıya sahip bir şirket haline gelen Kelebek Mobilya’yı ülke ekonomisine kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ortaklık için, Turkven ve Doğtaş’ı tercih ettik. Devir sonrasında kalan payımızla şirketteki hissedarlığımız devam edecek. Bundan sonra demir çelik, gıda ve tekstil sektörlerindeki faaliyetlerimize daha fazla odaklanarak büyümeyi hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde özellikle petrol, enerji ve gayrimenkul projeleri ile ilgileneceğiz" dedi.

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