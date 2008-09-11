Kelebek gözlemcisi olun!

Türkiye'nin 'Kelebek Rehberi'

Greenland - Gerçekten de yeşilmiş!

Türkiye'de tür sayısı 345'i bulan kelebeklerle ilgili bilgi ve fotoğrafların bir arada toplandığı Kelebek Rehberi, kelebek gözlemcisi olmak isteyen doğa tutkunlarına katkıda bulunacak. Çevre Bilimci Dr. Evrim Karaçetin ve Kelebek Uzmanı Dr. Ahmet Baytaş'ın birlikte hazırlayıp Doğa Derneği tarafından yayımlanan "Kelebek Rehberi", Türkiye'nin bu alandaki tür zenginliğini gözler önüne seriyor.Ülkemizin coğrafi konumu, farklı iklim kuşağı ve bitki örtüsü zenginliği sayesinde, kelebek türünün 345'e ulaştığını belirten Karaçetin, bu rakamın tüm Avrupa'da ise 500'e yakın olduğunu ifade etti.Dr. Karaçetin, kelebekleri gözlemleyerek fotoğraflarını çekmek isteyenlerin Kelebek Rehberi'nden yararlanabileceklerini belirterek, "Bu rehber sayesinde her doğa tutkunu kelebek gözlemcisi olabilir, çektiği fotoğraf karesinde yer alan kelebeğin türünü henüz bilmiyorsa yine bu rehberden kolaylıkla öğrenebilir" dedi.Türkiye'nin Kelebek Rehberi'ni edinenlerin, kelebeklerin nerelerde yaşadığı, tanımlamaları ve hangi ana gruplar altında olduğu bilgisine de kolayca ulaşacaklarını anlatan Karaçetin, böyle bir uğraşa girenlerin aynı zamanda doğa korumacılığına da katkıda bulunacaklarını bildirdi.Dr. Karaçetin, bitki ve kuş gibi bazı kelebeklerin neslinin de tehlike altında olduğunu söyledi.Doğa tahribatı ve çevre kirliliği gibi nedenlerin kelebekleri tehdit eden en önemli unsurlar olduğunu belirten Dr. Karaçetin, şöyle konuştu:"Rehberde, Küçük yalancı Apollo (Archon apollinaris), Büyük bakır (Lycaena dispar), Osmanlı ateşi (Lycaena ottomana), Maculinea alcon, Büyük Korubeni (Maculinea arion), Apollo (Parnassius apollo), Mezopotamya çokgözlüsü (Polyommatus dama) ve Kafkas fisto kelebeğinin (Zerynthia caucasica) nesli, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği IUCN'nin kırmızı listesine göre, dünya genelinde tehlike altında olan türler arasında yer alıyor."Dr. Karaçetin, Türkiye'ye özgü (endemik) olan kelebeklerden "Anadolu Çok Gözlüsü"nün Isparta, Konya, Adana, Bilecik ve Eskişehir, "Çok Gözlü Fatma" ile "Çok Gözlü Buzul Mavi"nin Van ve Hakkari, "Koçak'ın Esmer Perisi"nin Artvin, Van ve Hakkari, "Çok Gözlü Anadolu Beyazı"nın Doğu Anadolu dışındaki bölgelerde, "Yaz Meleği"nin ise Gümüşhane, Adana ve Van arasında görüldüğünü bildirdi. Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken de ilk etapta bin tane basılan rehberin 20 YTL'ye satışa sunulduğunu söyledi. Rehberin Doğa Derneği ofisleri ve kitapçılardan satın alınabileceğini belirten eken, hazırlanan eserin, insanları adeta kelebeklerin yaşadığı saf ve özgür dünyaya davet ettiğini bildirdi.