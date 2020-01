Kelebek çocuğa hayat kurtaran deri nakli

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Almanya\'da genetik bir cilt hastalığı olan çocuğa, cildinin yüzde seksenini kaplayan genetik olarak değiştirilmiş deri nakli yapıldı.

Almanya\'da yaşayan Hassan\'ın, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermolysis bullosa adındaki cilt hastalığı yüzünden cildi aşırı derecede hassastı ve oldukça zor bir yaşamı vardı. Fakat iki yıl önce derisinden alınan örnek, laboratuvar ortamında genetik olarak değiştirilmiş ve tekrar küçük çocuğa nakil edilmişti. Hassan\'ın ailesi, ameliyattan yaklaşık iki yıl sonra, çocuğun cildinin neredeyse tamamen iyileştiğini söyledi.

İsrail\'de doğan Hassan, doğumundan beri neredeyse derisinin tamamını kaplayan açık, kırmızı yaralarla baş ediyordu. 2015 yılında Almanya\'daki Ruhr Üniversitesi Çocuk Hastanesi\'ne kaldırılan Hassan\'ın ailesi, doktorlar tarafından en kötü senaryoya hazırlanmıştı. Kelebek hastalığına sahip on kişiden dördünün gençlik çağına ulaşamadığını söyleyen doktorlar, yedi yaşındaki Hassan\'ın hayatını kurtaramayacaklarını düşündükleri için yatıştırıcı tedaviye başlamıştı.

Fakat İtalya\'dan hastaneye gelen ve gen terapisi üzerine çalışan bir grup biyolog, ailenin de iznini alarak 2015 yılında Hassan\'ın tedavisine başladı. Biyologlar, küçük çocuğun derisinden aldıkları örneği, genetik olarak eksik olan parçalarla geliştirilip tekrar bedene nakletti. Hassan\'ın babası, 21 ay süren iyileşme sürecinde oğlunun sürekli bandajlar içinde yattığını fakat şu an büyük bir gelişme gösterdiğini söyledi.

Ailesi Hassan\'ın şu an sağlıklı bir şekilde okula gidebildiğini, oyun oynayabildiğini ve hayatına devam edebildiğini söyledi. Gen terapisi şu an yaygın olarak kullanıma açılmadı fakat biyologlar birkaç ay içerisinde tedavinin kullanılabileceğini ve Hassan\'ın tedavisinin gen terapisi çalışmalarında büyük bir ilerleme olduğunu söyledi.