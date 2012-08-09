'Kelebeğin Rüyası’ filminin ekibi kaza geçirdi

Zonguldak Ereğli - Kandilli karayolu Kemer mevkisinde saat 01.00 sıralarında Kelebeğin Rüyası' isimli filmin ekibi'nin içinde bulunduğu araç kaza geçirdi. Kazada bir kişi yaralandı.

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği filmin ekibi, çekimlerin tamamlanmasının ardından Emin Öztürk idaresindeki 34 HC 4002 plakalı otomobil ile Kandilli'den Ereğli şehir merkezine doğru yola çıktı.

Milliyet'in haberine göre, araç, Kemer mevkisine gelindiğinde karşı yönden gelen İsmail Çakıroğlu yönetimindeki 67 LN 794 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emin Öztürk yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi acil sevisine kaldırdı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer ekip üyeleri görüntü almaya çalışan basın mensuplarını engellemeye çalıştı.

Kazayı duyan ve sette bulunan ekibin diğer üyeleri de hastaneye akın etti. Sürücü Emin Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hurdaya dönen iki araç, çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.