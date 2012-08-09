T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Kelebeğin Rüyası’ filminin ekibi kaza geçirdi

Zonguldak'ta çekimin son gününde trafik kazası geçiren 'Kelebeğin Rüyası' filminin ekibinden bir kişi yaralanarak hastahaneye kaldırıldı

09 Ağustos 2012 14:33

Zonguldak Ereğli - Kandilli karayolu Kemer mevkisinde saat 01.00 sıralarında Kelebeğin Rüyası' isimli filmin ekibi'nin içinde bulunduğu araç kaza geçirdi. Kazada bir kişi yaralandı.

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği filmin ekibi, çekimlerin tamamlanmasının ardından Emin Öztürk idaresindeki 34 HC 4002 plakalı otomobil ile Kandilli'den Ereğli şehir merkezine doğru yola çıktı.

Milliyet'in haberine göre, araç, Kemer mevkisine gelindiğinde karşı yönden gelen İsmail Çakıroğlu yönetimindeki 67 LN 794 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emin Öztürk yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi acil sevisine kaldırdı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer ekip üyeleri görüntü almaya çalışan basın mensuplarını engellemeye çalıştı.

Kazayı duyan ve sette bulunan ekibin diğer üyeleri de hastaneye akın etti. Sürücü Emin Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hurdaya dönen iki araç, çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.

ETİKETLER

Kelebeğin rüyasıkazazonguldak ereğlifilm ekibiyılmaz erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24