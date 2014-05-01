Kelebeğin Rüyası 3 dalda Milano Film Festivali'nde yarışacak

Uluslararası Milano Film Festivali'nde, Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Kelebeğin Rüyası" filmi üç dalda ödüle aday gösterildi. Belçim Bilgin Erdoğan, filmindeki Suzan karakteriyle ‘En iyi Kadın Oyuncu’ dalında aday gösterildi.

Leonardo Da Vinci Film Topluluğu'nca düzenlenen uluslararası film festivalinde yarışacak filmler, oyuncular ve yönetmenler açıklandı.

İlki 2000 yılında düzenlenen, bu yıl 8-18 Mayıs'ta sinemaseverlere perdelerini açacak festivalde, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, yönetip, oynadığı 2013 yapımı dram türündeki "Kelebeğin Rüyası" filmi "En iyi kadın oyuncu", "En iyi müzik", "En iyi senaryo" dallarında ödül arayacak. "En iyi film" dalında kazanan ise festivale katılan sinemaseverlerce belirlenecek.

Yılmaz Erdoğan'ın eşi oyuncu Belçim Bilgin Erdoğan, filmde canlandırdığı "Suzan" karakteriyle "En iyi kadın oyuncu" ödülüne aday olurken, Erdoğan'ın rakipleri arasında Elizabeth Banks, Laura Kirk, Samantha Morton, Rezeta Veliu, Margot Sikabonyi, You Young Lee gibi oyuncular bulunuyor. Belçim Bilgin Erdoğan, adaylığını “Uluslararası Milano Film Festivali, en iyi kadın oyuncu adayları...” notuyla paylaştığı fotoğrafla duyurdu.