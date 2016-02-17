Kel olduğu polisliğe alınmadı, 10 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı

Polislik sınavını kazanan ancak kel olduğu için ilişiği kesilen M.A 10 yıllık davasını kazandı. M.A pazatesi günü iş başı yapacak. 2006’da polis adaylığı sınavını kazanan ancak kel olduğu gerekçesi ile ilişiği kesilen M.A. 2007’de dava açmıştı. Kararda, dayanak yönetmelik ve ilişik kesme işleminin hukuka ve fırsat eşitliğine aykırı görülerek iptal edildiği belirtildi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Danıştay, kel olduğu gerekçesiyle mesleğe kabul edilmeyen M.A.’yı, 10 yıl süren hukuk mücadelesinde haklı buldu ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin ‘erkek tipi kelliği’ polis meslek eğitiminde engel sayan maddesini iptal etti. İçişleri Bakanlığı da Danıştay kararına uydu ve davacı M.A.’yı göreve davet etti. M.A.’nın pazartesi günü görevine başlayacağı bildirildi.

Rahmi olmayan da davacı



Polis Okulu mezunu genç kadın da doğuştan rahmi olmadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesildiği iddiasıyla Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Avukat Özgür Salman, davayı şöyle anlatmıştı: “Noksansız fiziki performansı olan bir insanın doğurgan olmaması hizmet gerekleriyle uyuşmaz. Anayasa’yı, kadına karşı eşitliği öngören düzenlemeleri ihlal eden bir sonuç karşımızdadır.”