Kel başa mezoterapi

Saçlar nasıl ışıldar



Saçlara gençlik formülleri

Saç dökülmesi problemi daha çok erkeklerde görülse de kadınları da etkileyen bir sorun. Medical Park Hastanesi’nden Uzman Doktor Neslihan Dolar Zaman gazetesine verdiği röportajda, saç dökülmesi sorununun pek çok faktörle ilişkili olduğunu belirtiyor. Öncelikli sebebin genetik yatkınlık olduğunu söyleyen Dr. Neslihan Dolar, şöyle konuşuyor: “Hormonal, aşırı androjen miktarı (erkek tipi saç dökülmesi), gebelik, emzirme, menopoz dönemi, tiroit hastalıkları, şeker hastalığı, saçlı deri kan akımının zayıf olması, beslenme bozuklukları aşırı kilo alımı ve ani kilo kaybı, uygun olmayan diyetler, vitamin-mineral eksiklikleri, bazı ilaçlar, kronik hastalıklar, saça uygulanan mekanik ve kimyasal işlemler ve psikolojik stres saç dökülmesine sebep olabilir.”Dr. Dolar, saç dökülmesi tedavisinin öncelikle doğru tanıyı gerektirdiğini belirtiyor. Bu yüzden saç dökülmesi ve seyrelmesi şikâyeti olan herkesin vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurması gerektiğini ifade ediyor. Dr. Dolar, çeşitli tedavi yöntemleri arasında saç mezoterapisini ‘parlayan bir yıldız’ olarak tanımlıyor. Mezoterapi’nin etkinliği bütün dünyada kanıtlanmış geleneksel bir tıp yöntemi olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Mezoterapi potansiyel olarak saç ekimine alternatiftir ve saç ekimine olan gerekliliği ortadan kaldırabilir. Saç mezoterapisi saç dökülmesini durdurmak, var olan saçın kalitesini artırmak ve yeni saç çıkışlarını aktif hale getirmek için belli periyotlarla saçlı deriye uygulanan bir tedavi şeklidir.” Saç mezoterapisi ile saç gelişimi için önemli vitaminler, aminoasit ve mineraller ile hazırlanan özel kokteyller direkt olarak kıl köklerine iletiliyor. Damar düzenleyici ajanların etkisiyle kılların daha iyi beslenmesi ve gelişmesi sağlanarak androjenleri nötralize edici ajanlarla kılların minyatürizasyonu engellenebiliyor. Dr. Dolar, bu yöntemin diğer klasik ilaç tedavilerine göre üstünlüğü, yan etki riski olmaksızın, ağızdan ilaç takviyesine gerek kalmadan sorunlu bölgenin direkt tedavisi ile etkili sonuçlar verdiğini söylüyor.Saç mezoterapisinin uzman ellerde deri dezenfeksiyonuna dikkat edildiği ve uygun formülasyonlar kullanıldığı takdirde oldukça güvenli ve etkili bir yöntem olduğunu sözlerine ekliyor. Uzman doktor ayrıca saç mezoterapisinin hem erkeklerde hem de bayanlarda yeniden saç gelişimi üzerinde olumlu etkilerinin görüldüğünü dile getirerek, “Genellikle daha ilk seanslarda saç dökülmesi durmakta ve yeni saç çıkımı sağlanabilmektedir.” diyor. Dr. Dolar, tedavi yöntemiyle ilgili şu bilgileri aktarıyor: “Saçların kalıcılığı açısından devamlılık gerekli. Başlangıçta sık seanslar gerekebilmekle beraber idame tedavilerde uygulama aralığı uzamaktadır.”