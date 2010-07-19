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Yaşam

Kel ama güzel

10 yaşında hastalık sonucu saçları dökülen ve 21 yaşında Delaware eyaleti güzeli seçilen Kayla Martell’in yeni hedefi ABD güzeli tacını takmak

19 Temmuz 2010 03:00

T24- 10 yaşında hastalık sonucu saçları dökülen ve 21 yaşında Delaware eyaleti güzeli seçilen Kayla Martell’in yeni hedefi ABD güzeli tacını takmak



ABD’nin Delaware eyaleti güzeli seçilen Kayla Martell (21) hiç sıradan bir güzel değil. 10 yaşında “alopesi areata” (saçların bölge bölge dökülmesi) hastalığına yakalanan Martell, 4 yıldır katıldığı Miss Delaware yarışmasında ilk kez peruk taktı ve birinci olarak eyalet güzeli seçildi.
Yarışmadan hemen sonra peruğunu çıkartarak kameralar karşısına geçen Martell, “Kel olmaktan asla rahatsızlık duymadım. Hatta yarışma için peruk takarken çok tereddüt ettim. Çünkü kellik benim hayatımın bir parçası” dedi. Delaware güzelinin şimdiki hedefi ise Miss America’ya katılarak ülkesinin en güzel kadını seçilmek.

10 yıllık mücadele

10 yılı aşkın süredir bu hastalıkla savaşan Martell’in özgüveni, diğer hastalara da ilham kaynağı oluyor. Ama ona bu özgüveni kazandıran kendisinden önceki bir güzel değil, 5 yaşında olan ve aynı hastalığı geçiren küçük bir kız. İkili birlikte ABD’de bir televizyon programına katılırken Martell, umutlarını yitirdiği sırada Lilliana Hakim’in (5) kendisine yeniden güzellik yarışmasına katılmasını söyleyerek teşvik ettiğini anlattı.

ABD’nin en güzeli olma yolunda ilerleyen Martell, hastalığı yüzünden özellikle ergenliğe girişte fiziksel ve psikolojik olarak çok zorlandığını ancak son 10 yılda kendisine destek çıkan arkadaşları ve ailesi sayesinde peruksuz olarak sokaklarda özgüvenle çıkabildiğini aktardı. Martell şimdi yeni bir farkındalık yaratarak diğer alopesi hastalarına “kellik güzeldir” mesajını vermek üzere çalışıyor.

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