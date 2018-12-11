Kekova'daki kaçak bungalovlar yıkıldı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Demre ve Kaş ilçeleri sınırında bulunan dünyaca ünlü birinci derece doğal ve tarihi sit alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi Kekova\'ya yapılan 3 bungalovdan Demre sınırında kalan 2\'si yıkıldı.

Demre ve Kaş ilçeleri sınırında bulunan Kekova bölgesindeki birinci derece doğal ve tarihi sit alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi\'ne, kaçak 3 bungalov yapıldı. Bölgedeki vatandaşların şikayeti üzerine Demre Kaymakamlığı olayla ilgili çalışma başlattı. Bungalovlar için kaymakamlık tarafından Demre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ardından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Likya Uygarlıkları Müzesi\'ne gereğinin yapılması, Demre ve Kaş belediyelerine de yapıların kaldırılması için yazı yazıldı. Bungalovlardan Demre sınırları içinde kalan 2\'si Demre Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım anında Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

\'DEVLETİN SAHİLİNİN PARSELLENMESİNE GÖZ YUMMAYACAĞIZ\'

Demre Kaymakamı Murat Uz, \"Kekova bölgesi tarihi, doğal güzellikleriyle dünya kültür mirası. Burası birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi. Devlet ormanı. Türkiye\'nin ve dünyanın gelecek kuşaklara olduğu gibi koruyarak, taşımamız gereken bir zenginlik. Türk turizminin yüz akı olan bölge. Böyle bir bölgeye, İmar Barışı\'ndan yararlanmak için yapı yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Devletin sahilinin kimse tarafından parsellenmesine göz yummayacağız. Kimse böyle bir şeye heveslenmesin. İki bungalov yıkıldı. Kaş bölgesinde kalan bungalov için de Kaş Belediyesi bilgilendirildi. Onun da kısa sürede yıkılmasını bekliyoruz. Yıkılan bungalovların molozları da kaldırılacak\" dedi.



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