Kekova'daki batık kent kontrollü dalışa açılıyor

Antalya'nın Demre İlçesi'nde sualtında antik kentin bulunduğu Kekova'da dalış yapan Vali Münir Karaloğlu, sadece özel izinle dalış yapılan alanda arkeolog ve rehberler eşliğinde 'kontrollü dalış' izni için bakanlıklara başvuru yapıldığını açıkladı. Kentte alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla, Deniz Ticaret Odası ile valilik işbirliğinde, 650 kilometrelik sahile sahip kentte, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar su altındaki batıklar, arkeolojik değerler ve doğal zenginlikler 'Antalya'nın Sualtı Cenneti' adlı kitapta toplandı.

Vali Kekova'da dalış yaptı

Hürriyet'te yer alan habere göre dalış turizminin geliştirilmesi amacıyla, dünyanın en önemli dalış noktalarından biri olan ve su altında antik bir kent barındıran doğa harikası Kekova'da 1986 yılından bu yana uygulanan dalış yasağının 'kontrollü' kaldırılması yönünde çalışma başlatıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu amaçla Kekova'da antik şehrin bulunduğu bölgede dalış gerçekleştirdi. Sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülenen Vali Karaloğlu, Kekova'daki dalış fotoğraflarını sosyal medyadan da paylaştı.

Kontrollü dalış izni

Kekova'da su altındaki antik kentin korunması, zarar görmemesi açısından 1986'dan bu yana dalış yasağı uygulandığını belirten Vali Karaloğlu, antik kente zarar vermeyecek şekilde bu bölgede rehberler ve arkeologlar eşliğinde kontrollü dalış yapılabileceğini söyledi. Dalış yasağının kontrollü kaldırılması yönünde ilgili bakanlıklara başvurduklarını açıklayan Vali Karaloğlu, Kekova'daki tarihi su altı şehrinin çok önemli arkeolojik değerlere sahip olduğunu, su altında dalış turizmi açısından çok zengin olduğunu dile getirdi.

Dalış turizmine ilgi arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklar nezdinde bölgede arkeologlar ve rehberler eşliğinde kontrollü dalış yapılması için uygulanan yasağın kaldırılmasını umut ettiklerini belirten Karaloğlu, “Sadece Kekova değil, Antalya sahilleri su altı açısından çok zengin. Birçok noktada batıklar ve arkeolojik değerlere sahip ve alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi yönünde dalış turizmine yönelik yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı ve ilgi arttı. İlgili bakanlıklardan izin çıkması halinde Kekova bölgesinde rehberler ve arkeologlar eşliğinde dalış turizmi yapılabilecek" dedi.

Adanın kuzeyi yasak, güneyde 32 noktaya izin

Demre yakınlarında Kaleköy ve Üçağız açıklarında kayalık bir ada olan Kekova, sualtındaki berrak görüntüsü ve deniz canlılarıyla büyük ilgi çekiyor. Batık şehrin bulunduğu alanda, yüzme yasağı da uygulanıyor. Kaleköy'ün hemen önünde sadece iki alanda yüzme izni bulunan Kekova'da, ancak özel izinle dalış yapılabiliyor. Kekova Adası'nın güneyinde dalışa izinli 32 nokta bulunuyor. Adanın kuzeyinde ise dalış ve yüzme yasağı uygulanıyor. Adanın güneyinde Deniz Feneri, Antrium, Mavi Mağara, Eğri Liman, Salyangoz Koyu, The End ve 72 metre boyundaki Iberian Coast gemi batığı başlıca dalış noktalarını oluşturuyor.

Tarih ve doğa harikası

Yüzölçümü 5.7 kilometrekare olan Kekova Adası'nın çevre uzunluğu 19 kilometre, yüksekliği ise 188 metre. Kekova Adası'nın kuzey kıyısında büyük bölümü deniz altında kalmış batık bir kentin kalıntıları görülüyor. Ada bu nedenle sualtı arkeolojisi yönünden büyük önem taşıyor. Kekova Adası, tekne gezintilerinin başlıca duraklarından ve adanın karşı kıyısında Üçağız ve Kaleköy yerleşim alanları bulunuyor. 2'nci yüzyılda Likya'nın geçirdiği kuvvetli depremler sonunda sular altında kalmış.

Bölge Likya yazısıyla yazılmış kitabeli mezarlar, kıyıda su içinde Likya tipi lahitler, mendirek ve yapı kalıntıları, ortaçağ kalesinin içinde kayaya oyulmuş tiyatro, kaya mezarları, su sarnıçları, kuzeyde lahitlerden ve az sayıda kaya mezarlarından oluşan nekrepol sahası, Teimiussa'da (Üçağız) ise antik mezarlarla su içinde kalmış rıhtımdan oluşan zengin bir tarihi mirasa sahip.