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Kekova'da turistlerin deniz keyfi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesine gelen Rus ve Ukraynalı turistler, Kekova'da çıktıkları tekne turunda serin ve bulutlu havaya rağmen denize girdi

06 Kasım 2017 14:00

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre ilçesine gelen Rus ve Ukraynalı turistler, Kekova\'da çıktıkları tekne turunda serin ve bulutlu havaya rağmen denize girdi.
Demre\'ye gelen Rus ve Ukraynalı turistler, Aziz Nikolaos Müzesi ve Myra Antik Kenti\'ni gezdikten sonra Çayağzı Limanı\'ndan Kekova\'ya yat turuna çıktı. Yatla Batık Kenti ve Simena Antik Kenti\'ni gezen turistler, fotoğraf ve video çekti. Turistler, yat turu yaparken, bazı Demreliler de küçük tekneleriyle denizde gezinti yapıp, balık tutmaya çıktı.
Yat, doğal bir liman olan Gökkaya Koyu\'nda mola verdiği sırada bazı turistler, serin ve bulutlu havaya rağmen denize girdi. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 22-23 derece olduğu günde yüzen turistler, kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
Antalya\'ya Rusya\'nın kuzeyinden geldiğini söyleyen Rus Alexsandra Skansinky, \"Yaşadığım şehirde sıcaklık, eksi 12 derece ve her yerde kar vardı. Burada deniz suyunun sıcaklığını görünce, yüzmeye karar verdim. Deniz, çok temiz ve harikaydı. Benim ülkemde ancak bu sıcaklığı yazın görebilirim. Bu mevsimde denize girmek, benim için rüya. Kekova, gerçekten bir dünya harikası. Yine geleceğim\" dedi.
Moskova\'dan gelen ve Kekova\'yı daha önce de gördüğünü dile getiren Sergey Chehovich ise \"Dünyanın birçok yerini gezdim. Dünyanın en sıcak insanları, Türkiye\'de. En sıcak ve en güzel denizi de Kekova\'da. Bugün, bu mevsimde denize girmek harikaydı. Bu, bizim yazın bile nadir gördüğümüz bir hava. Türkiye, çok harika\" diye konuştu.

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