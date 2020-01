Kekova'da kadınların geçim kaynağı turizm

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'ne bağlı Kekova\'nın merkezi olan Üçağız Mahallesi ve Kaleköy\'deki kadınların çoğunluğu, turizmde çalışıyor. Kimi tekne kaptanlığı, kimi aşçılık yapıyor, kimi de kışın yaptığı el emeği göz nuru ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Üçağız Mahallesi ve Kaleköy\'de tek geçim kaynağı turizm. İki yerleşim yerinde yaklaşık 140 hane bulunuyor. Her evde 7\'den 70\'e kadınlar turizmde çalışıyor. Kara ve deniz yolu ile her gün binlerce yerli ve yabancı turist bölgeye geliyor. Bölge turistik olunca kadınlar da turizmden para kazanmak için çalışıyor.

Üçağız Mahallesi\'nde her evin önünde bir satış tezgahı ve sahilde kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sattığı küçük bir çarşı da yer alıyor. Kekovalı kadınlar kış boyunca oyalı yazma, boncuktan süs ve takı eşyaları, deniz kabuğundan kolyeler, elbiseler üretiyor. Bazı eşyaları dışarıdan alarak tezgaha koyuyorlar.

Kışın üretilen ürünler yaklaşık 40 tezgahta satışa sunuluyor. Oyalı yazmalar 10- 30 lira arasında, takılar 5 liradan 100 liraya kadar satılıyor. Tezgah başında satış olmadığı zaman kadınlar el işi yapıyor. Bazıları bebekleriyle geliyor. Öğrenci olanlar ise hem kitap okuyor, hem satış yapıp okul harçlıklarını çıkarıyor. İş yerlerinde dondurma yapıp satan kadınlar da var. Bazı kadınlar ise yat kaptanlığı yapıyor.

\'KADIN\' DEMEK \'TURİZM\' DEMEK

Tekne kaptanı Emine Korucu, \"Üçağızlı kadınlar olarak tekne kullanırız, aşçılık da yaparız. Geçim kaynağımız bu, turizm\" dedi. Tekne kaptanı Hatice Engin, \"Üçağız\'da tek geçim kaynağı turizmdir. Genelde kadınlar çalışır. Eşlerine yardımcı olur. İncik, boncuk, yazma satarak gelirlerine katkıda bulunurlar\" diye konuştu.

Lise öğrencisi Yüksel Burcan, \"Anadolu Lisesi\'nde okuyorum. Okul harçlığımı kazanmak için ailemle el ele vererek burada çalışıyorum. Tüm kadınların olduğu gibi ben de aynı işi yapıyorum\" dedi.

Bahriye Çan, \"Kışın el işleri, oya yapıyoruz. Yazın da gelen misafirlere satıyoruz, aile bütçemize katkı olsun\" diye konuştu. Hanife Karahan, \"Üçağız\'da \'kadın\' demek \'turizm\' demek. Bizler üretiyor, satıyoruz. Aile bütçemize katkı sağlıyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI