Kekova'da dört mevsim dalış

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Demre ilçesindeki ünlü Kekova bölgesi, dört mevsim dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor. Dalış için Kekova\'yı tercih eden bir grup sualtı tutkunu da yaptıkları dalışla bölgenin zengin sualtını görme fırsatı buldu.

Türkiye\'nin birçok bölgesinde kış etkisini gösterirken, Demre\'nin ünlü Kekova bölgesi hem yerli ve yabancı tatilcileri hem de dalış tutkunlarını çekmeye devam ediyor. Sualtındaki eşsiz güzellikleriyle ilgi çeken Kekova bölgesine Ankara\'dan gelen bir grup dalgıç, deniz suyunun 22- 23 derece, hava sıcaklığının ise 20- 21 derece olduğu bölgede dalış yapıp, yüzmenin tadını çıkardı. Dalış turuna Üçağız Mahallesi\'nden tekneyle Kekova\'ya açılarak başlayan dalgıçlar, teknede dalış noktaları hakkında ders aldı. Ardından özel elbiselerini giyen dalgıçlar kendilerini Akdeniz\'in mavi sularına bıraktı. Kekova Adası\'nın güneyindeki doğa harikası Mavi Mağara\'da ilk dalışı gerçekleştiren grup, mağaradaki balık sürüleri ve deniz canlıları başta olmak üzere farklı güzellikleri görme fırsatı buldu. 72 metre boyundaki İberian Coast Batığı\'na da dalış yapıldı. Yaklaşık 1 saatlik dalışta bazı dalgıçlara özel eğitim de verildi.

\'SU MÜKEMMEL, HAVA MÜKEMMEL\'

Kekova\'da dalış yapanlardan Naciye Akbıyık, \"Dalış amaçlı geldim. Su mükemmel, hava mükemmel. Su berrak, çok güzel. Dört mevsim Kekova\'da hem yüzebilirsiniz, hem de dalış yapabilirsiniz\" dedi. Özge Güçit, \"Kekova\'da, kasımın son haftasında Mavi Mağara\'ya dalış gerçekleştirdik. Gerçekten görüş çok güzel. Su sıcaklığı 22 derece civarında. Bu mevsimde çok sayıda canlı görmek mümkün. Kekova\'da her mevsim dalış yapılabileceğinin en güzel örneği\" diye konuştu.

\'12 AY BURAYA GELMEYİ TERCİH EDİYORUZ\'

Dalış gurubuna öncülük eden Başkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Dalgıç Okulu Başkanı Asutay Akbayır da şöyle dedi:

\"Türkiye\'nin favori dalış noktalarından biri olan Kekova\'dayız. Bugün bir batık dalışı ve bir kovuk dalışı yaptık. Arkadaşlar çok mutlu döndü. Kasım ayında da dalış yapılabiliyor bu harika beldede. Burada çok güzel kovuklarımız var. Bu kovuklarda yaşayan çok fazla canlı çeşitliliği mevcut. Bir de çok büyük batığımız var. Su ise diğer bölgelerle karşılaştırılamayacak derecede berrak. O yüzden biz 12 ay buraya gelmeyi tercih ediyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz.\"

\'KUZEYDE DALIŞ YASAK\'

Kekova bölgesindeki Kekova Adası\'nın güneyinde dalışa izin veriliyor. Adanın kuzeyindeki Batık Kent\'te dalış ve yüzmek yasak. Kekova Bölgesi\'nde 32 noktada dalış yapılabiliyor. Bunların başında Mavi Mağara, İberian Coast Batığı, Deniz Feneri, değişik mağaralar, Antrum Mağarası, değişik batıklar yer alıyor. Suyun altında bitki ve canlı zenginliği var.



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