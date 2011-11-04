Kekova Körfezi tehdit altında!

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Kamboçya bandıralı "Zorbey" adlı 2 bin 400 grostonluk ve 110 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi dün saat 20.30 sıralarında Demre'nin Üçağız Köyü açıklarında kayalıklara çarptı. 28 Ekim'de Rusya'nın Yıesk Limanı'dan yüklenen 301 bin 970 ton buğdayla Kıbrıs'ın Gazimagosa Limanı'na hareket eden geminin makine dairesi hasar gördü.Geminin su almaya başlaması üzerine Kaptan Ahmet Mithat Birtar yardım çağrısında bulundu. Çağrıya anında cevap veren Üçağız Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, geminin Tersane Koyu'nda demir atmasını sağladı.Yan yatan geminin batma ihtimaline karşı önlem alan ekipler, personelin gemiyi terk etmesini istedi. Uzun süre gemide bekleyen mürettebattan 7 kişi, daha sonra Sahil Güvenlik botuyla Üçağız Köyü'ne götürüldü. Geminin yardımına Antalya ve Demre'deki yatçılar da gitti. Kaptan Birtar ve gemide kalan 7 mürettebat, gelen yardım ekipleriyle birlikte makine dairesindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.Gece boyunca gemideki suyu tahliye eden mürettebat, sabah saatlerinde gemiyi terk etti. Geminin 2'si kadın 15 mürettebatı, Demre Garnizon Komutanlığı'na getirildi. Kontrolden geçirilen 15 denizcinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Gemi çevresinde Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri nöbet tutarken, gemide bulunan 25 ton mazot denize akmaya başladı. Tersane Koyu'nda mazot birikintileri oluştuğu, yakıtın denize yayılmaması için önlemler alındığı kaydedildi. Son olarak Antalya Liman Başkanlığı ekipleri gemiyi körfezden uzaklaştırmak için çalışmalara başladı.