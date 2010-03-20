T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Keko için beste yapıldı

Elazığ depreminde annesini ve bir kardeşini kaybeden Keko Çiçek, Galatasaray hayranlığıyla Türkiye'nin gözdesi oldu.

20 Mart 2010 02:00

T24 - Elazığ depreminde annesini ve bir kardeşini kaybeden Keko Çiçek, Galatasaray hayranlığıyla Türkiye'nin gözdesi oldu.

Galatasaray Kulübünün davetlisi olarak Keko, babası Mehmet ve amcası İsa Çiçek ile, İstanbul'a gittiler. Elazığ hava alanından 09.45 uçağıyla İstanbul'a giden Keko havaalanında vatandaşların sevgi seli ile karşılaştı.

Okçular Köyü´nden Elazığ´daki yakınlarının yanına gelen Keko, babası Mehmet ve amcası İsa ile birlikte geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Sabah saatlerinde kaldığı 40'lar mahallesinden yakınları tarafından uğurlanan Keko, Galatasaray -Trabzonspor maçına gideceği için mutlu olduğunu söyledi. Keko, maç skoru içi bir tahminde bulunamazken Arda´nın 4 gol atacağını söyledi. Elazığ havaalanında yolcu ve personelin ilgi odağı haline gelen Keko'yu vatandaşlar bir taraftan sevip öperken, diğer taraftan ise cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekti. Keko, babası ve amcası ile birlikte 09.45 uçağıyla İstanbul'a hareket etti.


Keko'ya beste yapıldı

Depremin maskotu haline gelen Keko'ya yaşadığı dramı anlatan beste de yapıldı. Elazığlı ses sanatçısı Aslan Altın depremde yaşananlar ve Keko için bir beste yaptı. Elazığ'daki yerel kanallarda yayınlanan parçada depremde yakınlarını kaybedenler ve özellikle Keko'nun hayatını yazdığı parçasını yine deprem görüntüleri ile klipleştiren sanatçı Aslan Altın, ekranlardan izlediğim deprem görüntüleri ve Keko'nun dramı uykularımı kaçırdı, uyuyamadım, bu eserimi yazdım ve okudum" dedi.


Keko ve deprem için yapılan bestenin sözleri

Deprem vurdu köyümüze

Şivan düştü evimize

Beş nüfuslu bir aileydik

Yalnız Kekom kaldı bize

Keko yavrum beş yaşında

Anesin mezar başında

Kurumuyor gözyaşında

Yetim Kekom öksüz Kekom

(tek teselli yavrum Kekom)

Artık dinmez benim acım

Giden annem eşim bacım

Nerde babam can kardaşım

Yanlız kalan Keko yavrum



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24