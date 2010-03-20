Keko için beste yapıldı

T24 - Elazığ depreminde annesini ve bir kardeşini kaybeden Keko Çiçek, Galatasaray hayranlığıyla Türkiye'nin gözdesi oldu.



Galatasaray Kulübünün davetlisi olarak Keko, babası Mehmet ve amcası İsa Çiçek ile, İstanbul'a gittiler. Elazığ hava alanından 09.45 uçağıyla İstanbul'a giden Keko havaalanında vatandaşların sevgi seli ile karşılaştı.



Okçular Köyü´nden Elazığ´daki yakınlarının yanına gelen Keko, babası Mehmet ve amcası İsa ile birlikte geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Sabah saatlerinde kaldığı 40'lar mahallesinden yakınları tarafından uğurlanan Keko, Galatasaray -Trabzonspor maçına gideceği için mutlu olduğunu söyledi. Keko, maç skoru içi bir tahminde bulunamazken Arda´nın 4 gol atacağını söyledi. Elazığ havaalanında yolcu ve personelin ilgi odağı haline gelen Keko'yu vatandaşlar bir taraftan sevip öperken, diğer taraftan ise cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekti. Keko, babası ve amcası ile birlikte 09.45 uçağıyla İstanbul'a hareket etti.





Keko'ya beste yapıldı



Depremin maskotu haline gelen Keko'ya yaşadığı dramı anlatan beste de yapıldı. Elazığlı ses sanatçısı Aslan Altın depremde yaşananlar ve Keko için bir beste yaptı. Elazığ'daki yerel kanallarda yayınlanan parçada depremde yakınlarını kaybedenler ve özellikle Keko'nun hayatını yazdığı parçasını yine deprem görüntüleri ile klipleştiren sanatçı Aslan Altın, ekranlardan izlediğim deprem görüntüleri ve Keko'nun dramı uykularımı kaçırdı, uyuyamadım, bu eserimi yazdım ve okudum" dedi.





Keko ve deprem için yapılan bestenin sözleri



Deprem vurdu köyümüze



Şivan düştü evimize



Beş nüfuslu bir aileydik



Yalnız Kekom kaldı bize



Keko yavrum beş yaşında



Anesin mezar başında



Kurumuyor gözyaşında



Yetim Kekom öksüz Kekom



(tek teselli yavrum Kekom)



Artık dinmez benim acım



Giden annem eşim bacım



Nerde babam can kardaşım



Yanlız kalan Keko yavrum







