-KEKİLLİ'NİN ROL ALDIĞI FİLM AVRUPA ÖDÜLÜNE ADAY BERLİN (A.A) - 11.10.2010 - Almanya'da tanınmış Türk kökenli oyuncu Sibel Kekilli'nin rol aldığı "Yabancı" (Die Fremde) adlı film, Avrupa Film Ödülü 2010 için aday gösterildi. Avrupa Film Akademisi tarafından bugün Berlin'de yapılan açıklamada, Kekilli'nin, mutsuz bir evlilikten kaçtığı için ailesi tarafından takip edilen bir kadını canlandırdığı filmin bu yıl "ilk filmler" kategorisinde aday gösterildiğini bildirildi. "La Doppia Ora", "If I Want To Whistle, I Whistle", "Lebanon" ve "Nothing Personal" adlı filmlerin de aday gösterildiği ödülün sahibinin, 4 Aralıkta Estonya'nın başkenti Talinn'de düzenlenecek olan film ödülü galasında açıklanacağı kaydedildi.