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Kekilli’nin parmağındaki sır

Alman Bild gazetesi ünlü oyuncu Sibel Kekili'nin yüzüğünün sırrını açıkladı.

07 Mayıs 2009 03:00

Alman Bild gazetesi ünlü oyuncu Sibel Kekili'nin yüzüğünün sırrını açıkladı.

Sibel Kekilli fotoğrafları - FOTOGALERİ

Kekili'nin parmağındaki yüzükte hayatta önem verdiği değerler ile gelecekle ilgili istekleri yazılı bulunuyor.

Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filmi ile yıldızı parlayan Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekili şu anda Güney Afrika'da yeni filminin çekimlerinde bulunuyor. Alman bulvar gazetesi Bild, Sibel Kekili ile yeni filmi hakkında bir söyleşi yaptı. Gazetenin söyleşide ilgisini çeken ve ön plana çıkardığı nokta ise Kekili'nin parmağına taktığı ve üzerinde yazı bulunan gümüş yüzüğü oldu. Ünlü oyuncu Kekili'nin sağ orta parmağına taktığı yüzükte kendisinin hayatta önem verdiği değerler ile gelecekle ilgili isteklerinin yer aldığı belirtildi.

"Çalışmadan duramıyorum" diyen güzel oyuncu Sibel Kekili, "İş benim için disiplin ve özen demek. Başarılı olmak için insanın çok paraya ihtiyacı var" dedi.

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