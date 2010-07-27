-KEKİLLİ'NİN OYNADIĞI "YABANCI" LUX İÇİN YARIŞACAK BRÜKSEL (A.A) - 27.07.2010 - Avrupa Parlamentosu (AP) sinema ödülü "Lux" için 3 finalist film, Venedik Film Festivali'nde belirlendi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Almanya'da yaşayan Türk asıllı yönetmen Züli Aladağ'ın Avusturyalı eşi Feo Aladağ'ın yaptığı "Yabancı" (Die Fremde) filmi finalistler arasına girmeyi başardı. AP üyelerinin oylarıyla seçilecek "Lux" ödülü için yarışacak diğer iki film, yönetmenliğini Filippos Tsitos'un yaptığı Almanya-Yunanistan ortak yapımı "Akadimia Platonos" ve yönetmenliğini Olivier-Masset-Depasse'ın yaptığı Belçika, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı "İllegal" oldu. Oyuncuları arasında Sibel Kekilli, Nizam Schiller, Derya Alabora ve Settar Tanrıöğen'ın bulunduğu "Yabancı", bir namus cinayetini konu alıyor. Evlenerek Almanya'dan ayrılıp İstanbul'a yerleşen Umay, aile içi şiddetten kaçarak, Berlin'de yaşayan anne babasının yanına sığınıyor. Ancak ailesi, "namuslarını lekelediği" gerekçesiyle genç kadını dışlıyor. Umay'ın kendi hayatını yaşama kararı ise bir anlamda ölüm fermanına imza attığı anlamına geliyor. Dünyanın en önemli bağımsız film festivallerinden Tribeca Film Festivali'nde bu yıl "en iyi film" ödülünü alan "Yabancı", baş rol oyuncusu Kekilli'ye de "en iyi kadın oyuncu" ödülü kazandırmıştı. AP üyelerinin oylarıyla seçilecek 2010 "Lux" ödülünü kazanan film, 24 Kasımda Strasbourg'da açıklanacak. "Lux" ödülü kazanan filmlerin AB'nin 23 resmi diline çeviri masrafları, AP tarafından karşılanıyor.