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Magazin

'Kekilli, dünyanın 15 önemli kadını arasında'

Almanya'nın ünlü magazin dergisi Cover, önemüzdeki yıllarda dünyaya damgasını vuracak isimleri sıraladı

28 Ağustos 2012 15:17

Almanya'da aylık yayımlanan kadın magazin dergisi Cover, dünyada önümüzdeki senelere damgasını vuracak 15 önemli kadını seçti.

Dergi  Türk kökenli sinema oyuncusu Sibel Kekilli'yi 15 kadın arasında gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, derginin eylül ayı başında piyasada olacak yeni sayısında siyaset, kültür, ekonomi, spor ve magazin dünyasından 15 önemli kadın tanıtıldı.

Aralarında İsveç'in müstakbel kraliçesi Victoria, Georgia May Jagger, Emma Stone gibi kadınların da bulunduğu listede Sibel Kekilli, "güzel ve tehlikeli" olarak tanıtılıyor.

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