Kekili'ye 'namus cinayeti' ödülü

T24- Namus cinayetlerini konu alan Sibel Kekilli'nin baş rolünü üstlendiği "Ayrılık" (Die Fremde) adlı film, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Lux" ödülünü kazandı.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, daha önce 3 finalist arasına girmeyi başaran filmi, birincilik ödülünü layık gördü.

Ödül kazanan filme, AP'deki bütün resmi Avrupa dillerinde alt yazılı çevrilmesi için 90 bin avro tutarında para ödülü verildi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Almanya'da yaşayan Türk asıllı yönetmen Züli Aladağ'ın Avusturyalı eşi Feo Aladağ'ın yaptığı "Ayrılık", filminde Kekilli'yle birlikte Derya Alabora, Nizam Schiller ve Settar Tanrıöğen gibi oyuncular yer alıyor.

Feo Aladağ, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, "İçinde yaşadığımız çok kültürlü yaşamın, sadece görüş birliğinin geliştirilmesiyle değil, ortaya çıkan sorunlara yeni çözümler bulunmasıyla sürebileceği umuduyla bu filmi yaptım. Bu ödül ulusal kimlikler ve dışındakiler için bir köprü özelliği taşıyor. Bu yüzden AP'nin kültür ve eğitime yönelik taahhütleri çok önem taşıyor" diye konuştu.

"Ayrılık", bir namus cinayetini konu alıyor. Evlenerek Almanya'dan ayrılıp İstanbul'a yerleşen Umay, aile içi şiddetten kaçarak Berlin'de yaşayan anne babasının yanına sığınır. Ancak ailesi, "namuslarını lekelediği" gerekçesiyle genç kadını dışlar. Umay'ın kendi hayatını yaşama kararı ise bir anlamda ölüm fermanını imzalaması anlamına gelir.

"Ayrılık", Belçika'da düzenlenen 37. Gent Uluslararası Film Festivali'nde büyük ödülün sahibi olmuştu.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Lux" ödülünü, 2007 yılında da Fatih Akın almıştı.