Kekili porno filmleri CV'sinden çıkarmak istiyor

T24- Sibel Kekilli, internetteki en büyük film arşivine sahip olan imdb.com’a savaş açtı. Kekili, sitede yer alan filmografisinden oynağı porno filmlerin çıkarılmasını istiyor.



Sitede yer alan CV’sinden geçmişte oynadığı porno filmlerin çıkarılmasını isteyen Kekilli, “Hayır” cevabı alınca mahkemeye gitmeye karar verdi.



Duvara Karşı talihini değiştirdi





Geçmişi Sibel Kekilli'nin peşini bırakmıyor! 2001-2004 arasında Almanya'da 15 porno filmde rol alan Kekilli'nin talihi Fatih Akın'ın Duvara Karşı filminde oynadıktan sonra değişti. Bu filmdeki rolüyle birçok ödül alan güzel oyuncunun son filmi Ayrılık, bugünlerde Almanya'nın Oscar adayı olabilmek için yarışıyor. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'a giderek filminin Oscar adaylığı için lobi yapan Sibel Kekilli bir yandan da porno filmlerini hayatından çıkarmak için uğraşlyor.

Los Angeles'ta her yerde porno filmlerinin sorulması üzerine Sibel Kekilli, Almanya'ya döner dönmez, internetteki en büyük film arşivine sahip olan imdb.com'daki CV'sinde yer alan porno filmleri sildirmek için sitenin ortaklarından Colin Needham'la görüştü. Needham'a "Filmim Oscar adayı. Eski porno filmlerim sorun olabilir, lütfen CV'mden çıkarın" diyen ancak "Hayır" cevabı alan Kekilli imdb.com'u dava etmek için avukatına talimat verdi.(Habertürk)