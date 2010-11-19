Kekemeliğe 15 günde son

T24- Kekemeler için 'iyi haber' geldi, konuşma sorununu düzeltmek için artık bilgisayar destekli yeni bir yöntem var.



Sosyal ortamlarda ve iş hayatında sıkıntı yaratan kekemelik kader değil. Yeni geliştirilen yöntem kekemelikten 15 günde kurtulma güvencesi veriyor. Tedavi Rusya'dan getirilen özel bir bilgisayar yazılımıyla yapılıyor. Kekemelik programına 6 yaşından itibaren isteyen herkes katılabiliyor.



Eğitimlerde doğru nefes alma, ayna terapisi ve özgüven çalışmalarının yanısıra bir çok gelişmiş teknik kullanılıyor.



Kekemeler de rahat konuşabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Kekemelodi yöntemini ciddiye alanlar kekemelikten 1 hafta içinde de kurtulabiliyor.







(ntvmsnbc.com'un haberi)





