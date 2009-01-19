Kefirin sabunu üretildi

Bursa'daki bir firma, içeriğindeki probiyotik mayalar sayesinde insan sağlığına faydalı olan Orta Asya'daki Türklerin geleneksel içeceği olan kefirden sabun üretti.



Şirketin müdürlüğünü yapan gıda mühendisi Özlem Desenci, yaptığı açıklamada, tarihi yaklaşık 3 bin yıla dayanan kefirin, geleneksel bir Türk içeceği olduğunu belirtti.



"İnsanlığa verilmiş bir hediye" olarak nitelendirilen kefirin, içinde barındırdığı 8-10 çeşit probiyotikle, doğal antibiyotik ve hücre yenileyici özelliği bulunduğuna işaret eden Desenci, sürekli ve düzenli olarak tüketilmesi halinde kefirin, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, mide ve bağırsak hastalıkları, kansızlık, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini kaydetti.



Desenci, fermante bir süt ürünü olan kefirin, insan metabolizmasında olumlu etkiler yarattığını ifade ederek, Rusya, İskandinav ülkeleri, Amerika ve Brezilya'da kefir tüketiminin ciddi oranlara ulaşmasına rağmen Orta Asya kaynaklı bu sağlık kaynağının, Türkiye'de hala çok fazla bilinmediğini söyledi.



Firma olarak, fabrikasyon değil, tamamen doğal yollarla geleneksel yöntemlerle kefir ürettiklerini anlatan Desenci, şöyle konuştu:



"Yurt dışında yapılan bazı deneylerde, kefir mayalarından elde edilen kefir jelinin, cildi yenileyici etkisinin olduğunu öğrendim. 'Ballı, zeytinyağlı, çilekli sabunlar var, neden kefirli olmasın?' düşüncesiyle 4 yıllık çalışmanın ardından, kefir sabununu ürettik. Kefir sabununun içinde, kefir mayalarından elde edilen jel ve palm yağı bulunuyor. Başka hiçbir katkı maddesi yok. Diğer sabunlara göre kostik oranı çok düşük. Kefir sabunu, Sağlık Bakanlığından da onay aldı. Sipariş üzerine üretim yapıyoruz."



Özlem Desenci, kefir sabununun saç dökülmesi ve kepeklenmeye iyi geldiğini dile getirerek, gelecek yıllarda kozmetik tebliğine uygun olarak "kefir kremi" üretmek için de çalışmalara başladığını bildirdi.



Desenci, "Kullananlar birbirlerine tavsiye ediyorlar. Satışlarımız da giderek artıyor. Kefir zaten çok yararlı bir gıda, ondan elde edilen ürünlerin de oldukça faydalı olduğuna inanıyorum. Kefirin ülkemizde tanınması için çalışıyoruz" diye konuştu.



(AA)

