Kefenli adayın AKP'den ihracı istendi

AKP Aydın İl Başkanlığı'na adaylığını kefen giyerek açıklayan Aydın Arabacı'nın partiden ihracı istendi.

AKP Aydın İl Kongresi’ne haftalar kala il başkanlığına adaylığını düzenlediği basın toplantısında kefen giyerek açıklayan ve Aydın Arabacı’nın ihracı istendi. AKP il yönetimi, Aydın Arabacı’yı ihraç istemiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevk etti. Arabacı, partinin hiçbir organına aday olamayacağı gibi, parti ile ilgili hiçbir hakkını da kullanamayacak.

​Arabacı’nın disipline sevk edildiğini doğrulayan AKP İl Başkanı Ömer Özmen, “Partimizin kurumsal kimliğine zarar verdiğini düşünüyoruz. Yetkililerimizle görüşerek böyle bir karar aldık. Gereğini yapacağız. Tedbir talebiyle disipline sevk ettiğimiz için hiçbir yetki kullanamaz” dedi