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Kefaletle tahliye oldular, mesai bittiği için cezaevinde kaldılar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim kurumlarından Slim A

29 Aralık 2017 21:11

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) eğitim kurumlarından Slim A.Ş.\'de çalışan öğretmen ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 86 sanıktan tutuklu bulunan 10 kişi, 15\'er bin lira kefaletle tahliye edildi. Mahkemenin verdiği karar mesai saatinin sonlarına denk geldiği için sanıklarla ilgili kefaletler yatırılamadı, tahliyeler de bu nedenle 2 Ocak 2018\'e kaldı.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün eğitim kurumu Slim A.Ş.\'nin yönetici ve öğretmenlerine yönelik operasyon düzenlendi. Sorgularından sonra adliyeye çıkarılan 86 sanıktan 10\'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan haklarında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına bugün de devam edildi. Duruşmaya, tutuklu 10 sanığın yanı sıra tutuksuz yargılananlar ve avukatları da katıldı. Sanıklar yaptıkları savunmalarında tahliyelerini istedi.
Mahkeme heyeti, duruşma sonunda tutuklu 10 sanığın 15\'er bin lira kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak, sanıkların avukatları, kararın mesai saatinin bitimine denk gelmesi nedeniyle kefalet ücretlerinin yatırılamadığını, bu nedenle müvekkillerinin tahliye işlemlerinin 2 Ocak 2018 Salı gününe kaldığını söyledi.

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