-Kefal balığından sucuk yaptılar ÇANAKKALE (A.A) - 06.09.2011 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Su Ürünleri Fakültesinde yapılan bir araştırmada, kefal balığının sucuk yapılabileceği belirlendi. ÇOMÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nermin Berik, yürüttükleri proje kapsamındaki çalışmalarda iki farklı sucuk formülasyonu kullanıldığını, birinci sucuk grubunun yüzde 100 balık etinden, ikinci grubun ise yüzde 75 balık, yüzde 25 dana etinden oluşturulduğunu, olgunlaştırılan sucukları, tüketicilerin çoğunun tercihi olduğu için yağda kızartma tekniği uygulanarak pişirildiğini söyledi. Daha sonra çiğ ve pişmiş sucukların duyusal ve besin kompozisyonundaki değişimlerin incelendiğini belirten Berik, besin değerlerinde her iki sucuk grubu arasında çok önemli farklılık tespit edilmediğini, kızartılmış sucukların protein ve yağ miktarının, yüzde 100 balık eti içeren sucuklarda, dana eti karıştırılanlara oranla daha yüksek bulunduğunu ifade etti. Berik, duyusal analiz sonucunda ise balık sucuklarının tüketilen kişiler tarafından beğenildiğini ifade ederek, ''Tadan kişiler, balıktan yapılan sucukları hem görsel hem de lezzet bakımından, alışık oldukları kırmızı etlerden üretilenlere benzetip, balığımsı koku ve tat almadıklarını vurguladı. Bu çalışmanın sonucunda kefal balığından tüketicinin alışık olduğu lezzette sucuk üretilebileceğini tespit ettik'' dedi. -Balık etinden sucuğun yapılış tarifi- Yrd. Doç. Dr. Nermin Berik, araştırma kapsamında ortaya çıkardıkları kefal balığı etinden sucuğun yapılış tarifini ise şöyle verdi: ''Taze olarak temin edilen 5 kilogram ağırlığındaki kefal balıkları iç organları çıkartılıp, temizlendikten sonra fileto haline getirildi. Bu etler kıyma makinesinden geçirildi. Elde edilen kıyma, teknolojiye uygun olarak çeşitli baharatlarla karıştırıldı ve iki grup sucuk hamuru yapıldı. 1. grup sucuk hamuru yüzde 100 balık etinden, 2. grup sucuk hamuru ise yüzde 75 balık eti ile yüzde 25 dana eti karışımından elde edildi. Sucuk hamurları mayalanmaları için 24 saat süreyle 4 derece sıcaklıkta muhafaza edildi. Mayalanan sucuk hamurları, 36 kalibre yapay (kollajen) sucuk kılıflarına dolduruldu. Dolumu sonrası sucuklar, nem, sıcaklık ve hava akımı kontrollü şartlar altında 6 gün boyunca olgunlaştırıldı ve daha sonra kızartılarak duyusal ve besin kompozisyonu analizleri gerçekleştirildi.''