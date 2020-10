'Keeping Up with the Kardashians' programı 14 yılın ardından sona eriyor

Kim Kardashian, Jenner ve Kardashian ailelerin gündelik yaşamını konu edinen ve fenomene dönüşüp dünyanın en zenginleri arasına girmelerini sağlayan programları Keeping Up with the Kardashians'ın 14 yılın ardından sona erdiğini duyurdu.

Kim Kardashian Instagram hesabından yaptığı açıklamada "14 yıl, 20 sezon, yüzlerce bölüm ve sayısız şovun ardından bizi bunca yıldır, mutlulukta, kederde izlemiş olan seyircilere büyük minnet duyuyoruz. Bu yolda tanıştığımız sayısız kişiyi ve harika anıları sonsuza dek saklayacağız." ifadelerini kullandı.

2007 yılında başlayan program Kim Kardashian ve kız kardeşleri Kourtney, Khloe, Kendall ve Kylie Jenner, erkek kardeşleri Rob ve anneleri Khris’in fenomenleşmelerine ve dünyanın en zenginleri listesine girmelerine kapı açmıştı. Kim Kardashian, program sırasında, rapçi Kanye West ile evlendi ve çift dört çocuk sahibi oldu.



Televizyon tarihindeki en yüksek kazançlı reality show olarak tarihe geçen programın final sezonu 2021 yılında yayınlanacak.