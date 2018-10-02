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Kediyi düştüğü denizden itfaiye ekibi çıkardı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, denize düşen kedi, itfaiye ekibince file kepçeyle alınarak, kurtarıldı

02 Ekim 2018 20:48

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, denize düşen kedi, itfaiye ekibince file kepçeyle alınarak, kurtarıldı.
Gölcük\'e bağlı Ulaşlı Mahallesi\'ndeki vapur iskelesinden denize düşen kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla iskeleye gelen itfaiye görevlileri, iskeleden aşağı merdiven uzattı. Dalış kıyafetlerini giyen itfaiye görevlisi, merdivenle aşağı inerek, kediyi almak istedi. Bu sırada kedi, iskelenin altına girdi. İtfaiye görevlisi, file kepçeyle hayvanı yakaladı. İskeleye çıkarılan ve yarası olmayan kedi, bahçeye bırakıldı.

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