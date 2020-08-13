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Kediye tekme atan kişiye 900 lira ceza kesildi

“O bana zarar verdi. Ben de ona tekme attım, sosyal medyada abartmışlar"

13 Ağustos 2020 15:30

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak kedisini tekmeleyen kişiye, şikâyet üzerine 900 lira idari para cezası kesildi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Pelitlibağ Mahallesi’nde yaşayan bir kişi, market işleten R.S’nin sokak kedisini tekmelemesi üzerine şikâyetçi oldu.

Polisin yaptığı incelemede güvenlik kamerası kayıtlarında R.S’nin kediyi yolda yürürken tekmelediği görüldü. Ekiplerce R.S’ye hayvana şiddet uyguladığı için 900 lira idari para cezası uygulandı. R.S, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin iş yerine girerek askıdaki sucukları yediğini, kızarak tekme attığını söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, hayvana zarar verdiği için üzgün olduğunu anlatan R.S, “O bana zarar verdi. Ben de ona tekme attım. Cezasını 900 lira ödedim. Sosyal medyada abartmışlar” dedi.

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