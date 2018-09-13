Kediye tecavüz davasında karar; 3 yıl hapis ve tahliye

İstanbul Eyüpsultan’da bir kediye tecavüz edip ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Bilal Ç.’ye, 3 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bilal Ç., Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşmaya, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvanlara Adalet Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile çok sayıda hayvansever de katıldı.

"Hayvan çok fazla korkmuştu"

Duruşmada “tanık” sıfatıyla dinlenen Tanju Anlaş veteriner hekim olduğunu olay günü 3 aylık yavru kedinin kendisine getirildiğini söyledi. Anlaş, “Dokular zarar görmüştü. Hayvan ciddi anlamda çok fazla korkmuştu” dedi.

"Öyle bir şey yaptıysam ölmeye de razıyım"

Söz alan avukatlar da sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi Rafet Altınkaynak “Vicdanların rahatlaması, benzer durumlara emsal teşkil etmesi için sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyorum. Şikayetçiyim” dedi.

Söz verilen sanık Bilal Ç. de olay günü alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Bilal Ç., “Öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaptıysam pişmanım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öyle bir şey yaptıysam ölmeye de razıyım. Pişmanım” diye konuştu.

Hapis cezası ve tahliye kararı

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Bilal Ç.’yi “Haksız yere sahipli hayvanı öldürme işe yaramayacak hale getirme” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa iyi hal indirimi uygulamazken, sanığın tahliyesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Olay, 18 Haziran’da Eyüpsultan’da yaşanmıştı. 3 aylık kedinin sahibi Rafet Altınkaynak’ın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan 55 yaşındaki Bilal Ç., daha sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilmişti.

Bilal Ç. tutuklanması talebiyle gönderildiği, İstanbul 12’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgusu yapıldıktan sonra 19 Haziran’da tutuklanmıştı. Şüpheli Bilal Ç’nin “Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme” ve “Hayasızca hareketlerde bulunma” suçlarından cezalandırılması isteniyordu.