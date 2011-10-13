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Yaşam

Kediye saldıran Pitbull'un sahibine ceza!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul'da bir kediyi parçalayan Pitbull cinsi köpeği barınağa yerleştirdi...

13 Ekim 2011 03:00

T24 - Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul'da bir kediyi parçalayan Pitbull cinsi köpeği barınağa yerleştirdi ve sahibine 3 bin 770 lira para cezası kesti.  


Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Beşiktaş'ta Pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığına dair haberlerin basına yansıması üzerine, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, köpeğin sahibi hakkında gerekli işlemin yapılması talimatını verdiği kaydedildi.   

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma sonucunda, köpeğin, sahibinden teslim alınarak Beşiktaş Belediyesi'ne ait bir barınağa yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, köpeğin sahibine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 3 bin 770 lira para cezası uygulandığı bildirildi.





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