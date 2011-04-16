Kediye kangal şevkatı

T24 - Erzurum'un Aşkale İlçesi'ne bağlı Topalçavuş Köyü'nde Tayip Gülen'e ait 2 yaşındaki kangal cinsi köpek, annesi ölen kediyi 4 ay boyunca emzirdi.





Gülen’in evinde baktığı ’Yumurcak’ adını verdiği kedi, köpekten hiç ayrılmıyor.

Topalçavuş Köyü’nde çiftçilikle uğraşan Tayip Gülen’e ait ’Fındık’ adlı kangal cinsi köpek, iki yavru doğurduktan sonra ölen kedinin yavrularını 4 ay boyunca emzirdi. Elleriyle beslediği köpek ve kedi arasındaki dostluğu "Köpek, kediye annelik yaptı" diye açıklayan Tayip Gülen, "Anneleri ölünce ortada kalan iki kedi yavrusunu köpek emzirdi, büyüttü, sahip çıktı. Adı Minnoş olan yavru kedi evden gitti. Yumurcak ise köpeğin üstünde geziyor, ona masaj yapıyor. Sabah akşam beraberler" diye konuştu.

Gülen, kedinin kangal cinsi köpekten süt emdiği için iyi geliştiğini söyledi.



