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KEDİYE İŞKENCE YAPAN ADAM AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA Bahçelievler'de kediye işkence yapan iş adamı Hakan G

18 Ocak 2019 20:16

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
Bahçelievler\'de kediye işkence yapan iş adamı Hakan G. tepkiler üzerine gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Hakan G. akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nde sevk edildi.
Kocasinan\'da tekstil işi yaptığı öğrenilen işadamı Hakan G.,bir kediye yaptığı işkence videosunun sosyal medya üzerinden yayılması ve tepki oluşması üzerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği\'ne götürülen Hakan G., Bakırköy Adliyesi\'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Hakan G. hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu\'nu kapsamında işlem başlatıldı. Hakan G.\'nin akıl sağlığının incelenmesine karar verildi. Hakan G.\'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nde sevk edildi. Şüpheli Hakan G. hakkında hastanenin vereceği sağlık raporuna göre işlemlere devam edileceği öğrenildi.

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