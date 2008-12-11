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Yaşam

Kediye estetik yapıldı

ABD’nin Boston kentinde yüzünün yarısı yırtılmış halde bulunan 4 yaşındaki Edgar adındaki kedi, başarılı bir estetik cerrahi ile iyileştirildi

11 Aralık 2008 02:00

ABD’nin Boston kentinde yüzünün yarısı yırtılmış halde bulunan kedi estetik cerrahi ile iyileştirildi

ABD’nin Boston kentinde, veterinerler yüzünün yarısı yırtılan ve kopmak üzere olan kediyi estetik cerrahi ile iyileştirmeyi başardılar.

Boston gazetelerinde yer alan habere göre, Boston’ın Winthrop bölgesinde, dört yaşındaki Edgar isimli kedisini yüzünün yarısı yırtılmış durumda bulan sahibi derhal hayvan hastanesine koştu.
Edgar’ı acilen ameliyata alan veterinerler, kedinin yırtılan yüz derisinin başarılı bir operasyonla herhangi bir sinir hasarı olmaksızın yerine dikildiğini ve tamamen iyileşmesinin beklendiğini belirttiler. Edgar’ın sahibi yaralı bulduğu kedisinin üç gündür kayıp olduğunu anlattı.

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