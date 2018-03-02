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Kediye çarpmamak için manevra yapınca çaya uçan sürücünün cesedine ulaşıldı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesi yakınlarından geçen Yanarsu Çayı'na dün akşam saatlerinde uçan kamyonetin sürücüsü Abit Acar'ın (47) sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı

02 Mart 2018 14:58

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesi yakınlarından geçen Yanarsu Çayı\'na dün akşam saatlerinde uçan kamyonetin sürücüsü Abit Acar\'ın (47) sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Acar\'ın cenazesi ve kamyonet sudan çıkarıldı.
Batman\'dan Siirt\'e giden Abit Acar, 72 AH 519 plakalı kamyonetiyle dün akşam saatlerinde, yörede Garzan Çayı olarak bilinen Yanursu Çayı\'nın üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre önüne bir kedi çıktı. Acar, kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca, aracıyla çaya uçtu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Garzan Barajı\'nın kapaklarının kapatılmasıyla çayda aracı ve sürücüyü arayan ekipler, Acar\'ın cansız bedenine sabah saatlerinde ulaştı. Abit Acar\'ın cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Kamyonet de vinç yardımı ile çaydan çıkarıldı.

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