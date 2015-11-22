Kedisinin 'tecavüz' sonucu ölmesini afişle protesto etti: Mahallede sapık var!

Mersin'de hayvansever Yasemin Açık, evinde beslediği 80 kedi arasında yer alan 2 yaşındaki dişi kedinin 'tecavüz' sonucu öldüğünü öne sürerek, evinin kapısına protesto afişi astı. Açık, aynı afişi sosyal medyada da 'Sapık Mahalle' başlığı ile paylaşarak mahallelilere tepki gösterdi.

Merkez Toroslar İlçesi Korukent Mahallesi'nde oturan hayvansever Yasemin Açık, 'Nehir' adlı dişi kedisinin 21 Eylül günü kaybolduğunu ve 2 gün sonra evinin bahçesinde kan içinde bulduğunu söyledi. Götürdüğü veterinerde kediye 'tecavüz' edildiğinin söylendiğini belirten 33 yaşındaki Yasemin Açık, bir aylık tedaviye rağmen kedinin kurtarılamadığını anlattı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Veteriner Rahmi Mazlum'un kedinin kliniğe getirildiği gün verdiği raporda ise, "Semptomlar, hastanın anüsünde sert ve tahminen 3-4 santim çaplı bir cismin uzunca bir süre kaldığını gösterir" ifadeleri yer aldı.

Afişli protesto

Olayı ilginç bir yöntemle protesto eden Yasemin Açık, ölen kedisinin fotoğrafını afiş yaptı. Yasemin Açık, kedinin fotoğrafıyla birlikte "Bu kedi bu mahallede bir 'insan' erkeği tarafından tecavüze uğradı. Makatı yırtıldı. 1 aylık veteriner tedavisine cevap vermedi, öldü" yazısı bulunan afişi evinin bahçe kapısına astı. Sosyal medyada da 'Sapık mahalle' başlığı ile afişi paylaşan Açık, polise şikayette bulunmasına rağmen gerekli ilginin gösterilmediğini söyledi.

Aralarında felç, sakat ve yavruların da bulunduğu onlarca kediyi evinde besleyip onları tedavi eden Yasemin Açık, "Çok sayıda hayvana baktığım için mahallede sevilen biri değilim. Hakarete uğruyorum, kediler yüzünden sürekli tacize uğruyorum. Mahallede bir sapıkla yaşamak ise kimsenin umurunda değil" dedi.

Tecavüz olayını gerçekleştiren kişinin yakalansa dahi para cezası ile kurtulabileceğini belirten Açık şunları söyledi:

"Çünkü bizde hayvanlar hala mal kapsamında değerlendiriliyor, yaşam haklarına saygı duyulmuyor. Hayvanlara yaptıklarını en sonunda insanlara yapıyorlar ve ceza uygulanıyor ama çok geç oluyor. Karakolda resmi bir şey yapamıyorum. O yüzden bu mahallede bir sapık olduğunu ve insanların kendini koruması gerektiğini belirtmek için böyle bir afiş hazırladım."