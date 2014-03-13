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Dünya

Kedisini mikrodalga fırına koyarak öldüren kadına 14 hafta hapis

İngiltere'de 'ceza vermek' için kedisini mikrodalga fırına koyan kadına 14 hafta hapis cezası verildi

13 Mart 2014 21:19

Evdeki Japon balığına saldırdığı için kedisini ''cezalandırmak'' amacıyla mikrodalgaya koyarak öldüren kadına 14 haftalık hapis cezası verildi.

İngiltere'nin Barnsley şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Laura Cunliffe, kedisini içine koyduğu mikrodalgayı beş dakika boyunca çalıştırdı.

Yargılandığı Barnsley Ceza Mahkemesi'nde "bir hayvana gereksiz acı çektirdiğini" kabul eden Cunliffe, mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Bölge hakimi John Foster, olayın "dehşet veren bir zalimlik örneği" olduğunu söyledi.

Cunliffe, mahkemeye kedisini mikrodalgaya koyduktan bir dakika sonra kendisine geldiğini ve ne yaptığını fark ettiğini belirtmiş, dışarı çıkarmasına rağmen kedisini kurtaramadığını savunmuştu.

Sanık avukatı Alan Greaves yaptığı savunmada, Cunliff'in uzun süredir depresyonda olduğunu ve daha önce resmi makamlardan akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor aldığını söyledi.

Ceza açıklandığı sırada, Cunliff'in aile üyelerinden biri mahkeme salonunda, "O ne olduğunu anlamıyor, ne yaptığı hakkında hiçbir fikri yok" diye bağırdı. Başka bir aile üyesi ise "Bu, sağlık hizmetlerinin hatası" dedi.

Hakim Foster sanığa, "Sana güvenen bu hayvana yaptığın dehşet veren bir zalimlik" dedi.

Mahkeme ayrıca Cunliffe'ı ömür boyunca hayvan bakmaktan men etti.

Cunliffe, beş yıl boyunca bu hükmün tekrar gözden geçirilmesi için başvuramayacak.

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