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Yaşam

Kedisini bulana 5 bin lira verecek

"Arkadaşıma destek olmak amacıyla kediyi getiren kişinin 1 yıl boyunca evindeki bütün halılarını ücretsiz yıkayacağım"

16 Ocak 2017 15:42

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 yıl önce hayatını kaybeden dedesinden kalan kedisini arayan Yunus Baybaş, kedisini bulana 5 bin lira vereceğini söyledi. Baybaş'a arkadaşlarından da destek geldi. Halı yıkama firması sahibi Mehmet Sıddık Doğan, "Arkadaşıma destek olmak amacıyla kediyi getiren kişinin 1 yıl boyunca evindeki bütün halılarını ücretsiz yıkayacağım" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Doğubayazıt’ta pastane işletmecisi Yunus Baybaş’ın dedesinden kalan kedisi ’Ararat’ 15 gün önce kayboldu. Evli 3 çocuk babası 27 yaşındaki Yunus Baybaş, aşırı tüylü ve 10 kilo ağırlığında olan dişi kedisini sokak sokak arıyor. Gittiği her yerde kedisinin fotoğrafını göstererek gören olup-olmadığını soran Yunus Baybaş, Ararat’ı bulana 5 bin lira ödül vereceğini söyledi. Yunus Baybaş’a arkadaşları da destek vermeye başladı.

Bir halı yıkama firması sahibi Mehmet Sıddık Doğan, Yunus Baybaş’ın dedesinden kalma kedisini bulup getirenin evindeki halıların tümünü 1 yıl boyunca ücretsizyıkayacağını açıkladı. Doğan, "Yunus arkadaşımızın kedisi kaybolmuş gece- gündüz her yerde onu arıyor. Allah rızası için kediyi bulan getirsin. Ben de kediyi bulup getirenin 1 yıl boyunca halılarını ücretsiz yıkayacağım" diye konuştu.

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