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Yaşam

Kedisine baksın diye tuttuğu Türk’ü evinde sevişirken yakaladı!

Miyav Miyav, evde kameralara yakalanan çifti izledi

14 Temmuz 2016 19:10

ABD'nin New York kentinde bir kediye bakması için tutulan Ahmet Öztürk, eve getirdiği bir kadınla sevişirken kameralara yakalandı. Öztürk ise anın şehvetine kapıldığını söyleyerek, “Böyle bir şey yapmaya niyetim yoktu. Kedileri seven ve iki kedisi olan bir kadınla birlikteydim. Çok mahcubum. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Queens bölgesinin Forest Hills mahallesinde yaşayan Audrey Yang, yaklaşık üç haftalığına ülke dışına çıkmadan önce, evindeki kedisine bakması için ortaklarından biri Öztürk olan Pet Parade şirketiyle anlaştı.

Yang'ın eşinin eve yerleştirdiği sensörlü güvenlik kamerası, içeri biri girdiğinde çektiği görüntüleri e-posta ile çifte gönderiyordu. 24 Mayıs'ta New York saatiyle 21.00 sularında bir e-posta alan Yang, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

Evindeki kedisine her gün saat 15.00 civarında yarım saatliğine bakması için tuttuğu Öztürk; mutfak tezgâhının üstünde, kanepede ve halının üzerinde bir kadınla sevişiyordu. Üstelik bu sırada kedisi Miyav Miyav da onları izliyordu.

 

“Görüntülerde çıplaktılar”

 

New York merkezli Pix 11 televizyonuna konuşan Yang, "O an sinirden küplere bindim. Hemen mesaj atarak, o kızla bu saatte evimde ne yaptığını sordum. Cevap vermedi. Sonra yeni görüntüler gelmeye başladı. Bu kez çıplaktılar" dedi.

Bunun üzerine Yang, arkadaşı Alisha Marshall’dan gidip eve bakmasını istedi. Arkadaşının ricasını yerine getiren Marshall da kameralar tarafından izlendiklerini söyledikten sonra Öztürk ve kadını evden kovdu. Marshall, kadına küfürlü bir dille, "Defol git! Yolda giyin! Bir de senin giyinmeni bekleyemem" diye bağırdı.

 

“Çok mahcup oldum”

 

Pix 11 televizyonunun ulaştığı Öztürk ise anın şehvetine kapıldığını söyleyerek, “Böyle bir şey yapmaya niyetim yoktu. Kedileri seven ve iki kedisi olan bir kadınla birlikteydim. Çok mahcubum. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım” dedi.

 

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