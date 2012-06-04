T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kedisinden helikopter yaptı!

Danimarkalı sanatçı ölen kedisinden sıra dışı bir “eser” yarattı

04 Haziran 2012 19:34

İnsanlar, evcil hayvanları öldüğünde onlardan ayrılmakta çoğu zaman güçlük çeker. 

İnsanlar, evcil hayvanları öldüğünde onlardan ayrılmakta çoğu zaman güçlük çeker. Danimarkalı sanatçı da kedisi öldüğünde aynı duyguyu hissetti ama onu sonsuza kadar yanındahissetmek için sıra dışı bir eser yarattı.
 
Danimarkalı sanatçı Bart Jansen çok sevdiği kedisi Orville’in araba kazası sonucu ölmesiyle bir süre kendisine gelemedi.
 
Bir süre düşündükten sonra kedisini sonsuza kadar yaşatmanın “yaratıcı” bir yolunu buldu.
 
Jansen uzaktan kumandalı helikopter uzmanı Arjen Beltman ile işbirliği yaparak Orville’i bile helikoptere dönüştürdü.
 
Amsterdam’daki Kunstrai Sanat festivali’nde ziyaretçilere gösterilen “kedi helikopter” büyük ilgi çekti.
 
Jansen festivale taşıdığı projesini kedisine ithaf ettiğini söyledi.
 

ETİKETLER

kedisinden helikopter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24