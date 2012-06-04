Kedisinden helikopter yaptı!

İnsanlar, evcil hayvanları öldüğünde onlardan ayrılmakta çoğu zaman güçlük çeker.

İnsanlar, evcil hayvanları öldüğünde onlardan ayrılmakta çoğu zaman güçlük çeker. Danimarkalı sanatçı da kedisi öldüğünde aynı duyguyu hissetti ama onu sonsuza kadar yanındahissetmek için sıra dışı bir eser yarattı.

Danimarkalı sanatçı Bart Jansen çok sevdiği kedisi Orville’in araba kazası sonucu ölmesiyle bir süre kendisine gelemedi.

Bir süre düşündükten sonra kedisini sonsuza kadar yaşatmanın “yaratıcı” bir yolunu buldu.

Jansen uzaktan kumandalı helikopter uzmanı Arjen Beltman ile işbirliği yaparak Orville’i bile helikoptere dönüştürdü.

Amsterdam’daki Kunstrai Sanat festivali’nde ziyaretçilere gösterilen “kedi helikopter” büyük ilgi çekti.

Jansen festivale taşıdığı projesini kedisine ithaf ettiğini söyledi.