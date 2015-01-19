T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kediniz başını duvara yaslıyorsa karaciğer hastası olabilir!

Evcil hayvanların başlarını sert cisimlere yaslaması çeşitli hastalıkların göstergesi olabilir

19 Ocak 2015 12:18

Kediniz veya köpeğiniz başını mobilya, duvar gibi sert cisimlere yaslıyorsa bu ciddi sağlık sorunlarının göstergesi olabiliyor. Pek çok hastalık sebebiyle bu tür davranışlar görülebiliyor. Ancak duvara baş yaslamanın en yaygın sebebi olarak gösterilen rahatsızlık hepatik ensefalopati ismiyle bilinen bir karaciğer hastalığı.

Karaciğerin normal şartlar altında kandan zehirli maddeleri temizlemesi gerekiyor. Karaciğer düzgün çalışmadığında amonyak ve diğer zehirli maddeler birikiyor ve nörolojik sorunlara sebep olabiliyor. Baş yaslama ise bu sorunlardan birisi

iskelekadikoy.com’da yer alan habere göre baş yaslamanın işaret edebileceği diğer rahatsızlıklar şöyle:

Beyinde su toplama

Beyin tümörü

Beyin hasarı

Kafa travmaları

Menenjit ve beyin iltihabı

Benzer davranış gösteren, iştahsızlık, yorgunluk vs gibi belirtilere de sahip olan hayvanın en kısa sürede veterinere götürülmesi gerekiyor. Uzmanlar köpeğiniz veya kedinizin başını duvara yaslaması halinde aynı gün içinde bir veterinere götürülmrsini öneriyor.

ETİKETLER

kedihastalıkevcil hayvanduvar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24