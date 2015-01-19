Kediniz başını duvara yaslıyorsa karaciğer hastası olabilir!

Kediniz veya köpeğiniz başını mobilya, duvar gibi sert cisimlere yaslıyorsa bu ciddi sağlık sorunlarının göstergesi olabiliyor. Pek çok hastalık sebebiyle bu tür davranışlar görülebiliyor. Ancak duvara baş yaslamanın en yaygın sebebi olarak gösterilen rahatsızlık hepatik ensefalopati ismiyle bilinen bir karaciğer hastalığı.

Karaciğerin normal şartlar altında kandan zehirli maddeleri temizlemesi gerekiyor. Karaciğer düzgün çalışmadığında amonyak ve diğer zehirli maddeler birikiyor ve nörolojik sorunlara sebep olabiliyor. Baş yaslama ise bu sorunlardan birisi

iskelekadikoy.com’da yer alan habere göre baş yaslamanın işaret edebileceği diğer rahatsızlıklar şöyle:

Beyinde su toplama

Beyin tümörü

Beyin hasarı

Kafa travmaları

Menenjit ve beyin iltihabı

Benzer davranış gösteren, iştahsızlık, yorgunluk vs gibi belirtilere de sahip olan hayvanın en kısa sürede veterinere götürülmesi gerekiyor. Uzmanlar köpeğiniz veya kedinizin başını duvara yaslaması halinde aynı gün içinde bir veterinere götürülmrsini öneriyor.