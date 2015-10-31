Anneanne ve torun kedilerinin velayeti için davalık oldu

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir kedinin velayetini almak için bir torun, anneannesine dava açtı. 2010 yılında açılan dava 5 sene sonra sonuçlandı. Mahkeme heyeti kedinin velayetinin torunda kalmasına karar verdi.

DHA'nın haberine göre, 2002 yılında kedileri çok seven anneanne, torununa doğum günü hediyesi olarak bir kedi aldı. Aradan bir kaç yıl geçtikten sonra torun kediye bakmadığı gerekesiyle kedi, kızın birlikte yaşadığı teyze ve annesi tarafından anneanneye geri verildi.

Torun 20 yaşına gelip kendi evine taşındıktan sonra anneannesinden kediyi geri almak istedi ancak anneanne alıştığı kediyi geri vermedi. Bunun üzerine torunu anneannesine karşı dava açtı. 5 yıl süren dava anneanne lehine sonuçlandı. Ancak uyuşmazlık davalarına bakan Södertörn District Mahkemesi kedinin velayetinin torunda kalmasına karar verdi.