Kedinin süt savaşı!

Erzurum'da bir kedinin, mahalle sütçüsünün süt dolu bidonlarından süt içme mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu.



Sokak satıcısı süt vermek için apartmana çıkınca, ortaya çıkan kedi süt güğümlerine yöneldi. Doğan Haber Ajansı muhabiri Turgay İpek tanık olduğu bu durumu fotoğraf makinesini çıkarak görüntülemeye başladı.



Önce çevreyi kontrol eden kedi, daha sonra güğümlerin bulunduğu el arabasına çıkmaya çalıştı. Bu arada fotoğrafını çeken İpek’i fark eden kedi bir süre bekledikten sonra tekrar süte ulaşmanın yollarını aradı. Ancak kedi, süt içmek için çaba harcarken, sütçü geldi. Başarılı olamayan kedi, hemen oradan uzaklaştı. Geriye İpek’in görüntülediği kareler kaldı.

