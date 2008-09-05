T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Kedilerle konuştum'

Dünyevi herşeyi bırakan Yaşar Alptekin, 'Mezarlıkta kedilerle konuştum' dedi

05 Eylül 2008 03:00

Dünyevi her şeyi bırakarak kendine farklı bir yaşam kuran eski manken Yaşar Alptekin, iç dünyasına dair bilinmeyenleri "Orada Neler Oluyor" programında anlattı:

"Sakıp Sabancı’nın cenazesine gittiğimde hayatım değişti. Cami’ye girdiğim an içimde bir ürperti oldu. Rahmetli dünyanın her şeyine sahipti ama öldü ve giderken her şeyi dünyada kaldı kefenin cebi yok o an anladım." diyerek sözlerine şu şekilde devam etti;  "Aylarca mezarlıklarda dolaştım. Mezar taşları ve kedilerle konuştum. Kediler orada sadece bir araçtı. Ben kendime ayna tuttum, kendimle yüzleştim.

Namaz kılmak için camiye ilk gittiğimde alkol içtiğim ve gece kulüplerine gittiğim için beni dışlayacaklarını sandım. Çekinerek bir sütunun arkasına oturdum. Namaz kılmaya başladığım an iliklerime kadar titredim.

Eski hayatım bataklık gibiydi. Kirliydim. Mümin olduktan hemen sonra telefonumdaki kadınların numaralarını sildim. Eski kıyafetlerimi attım.

Eski hayatım bataklıktı. Ordan kurtuldum. Geriye dönmemek için Allaha yalvarıyorum. Beni gül bahçesinden ayırma, o pis bataklığa geri döndürme… "

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24