Dünyevi her şeyi bırakarak kendine farklı bir yaşam kuran eski manken Yaşar Alptekin, iç dünyasına dair bilinmeyenleri "Orada Neler Oluyor" programında anlattı:



"Sakıp Sabancı’nın cenazesine gittiğimde hayatım değişti. Cami’ye girdiğim an içimde bir ürperti oldu. Rahmetli dünyanın her şeyine sahipti ama öldü ve giderken her şeyi dünyada kaldı kefenin cebi yok o an anladım." diyerek sözlerine şu şekilde devam etti; "Aylarca mezarlıklarda dolaştım. Mezar taşları ve kedilerle konuştum. Kediler orada sadece bir araçtı. Ben kendime ayna tuttum, kendimle yüzleştim.



Namaz kılmak için camiye ilk gittiğimde alkol içtiğim ve gece kulüplerine gittiğim için beni dışlayacaklarını sandım. Çekinerek bir sütunun arkasına oturdum. Namaz kılmaya başladığım an iliklerime kadar titredim.



Eski hayatım bataklık gibiydi. Kirliydim. Mümin olduktan hemen sonra telefonumdaki kadınların numaralarını sildim. Eski kıyafetlerimi attım.



Eski hayatım bataklıktı. Ordan kurtuldum. Geriye dönmemek için Allaha yalvarıyorum. Beni gül bahçesinden ayırma, o pis bataklığa geri döndürme… "