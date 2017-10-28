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Kedilerin bayrak önü kavgası

İSTANBUL, (DHA)- CUMHURİYET Bayramı'nın 94'üncü yıldönümü tüm yurtta törenlerle kutlanırken Avcılar'da düzenlenen çelenk töreni sırasında iki kedinin Türk bayrağının yer aldığı kürsü önündeki kavgası dikkat çekti

28 Ekim 2017 20:45

İSTANBUL, (DHA)- CUMHURİYET Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü tüm yurtta törenlerle kutlanırken Avcılar\'da düzenlenen çelenk töreni sırasında iki kedinin Türk bayrağının yer aldığı kürsü önündeki kavgası dikkat çekti.
Avcılar Belediyesi binası önündeki Atatürk Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde bugün öğle saatlerinde düzenlenen çelen törenine CHP, belediye yöneticileri ve çeşitli dernek temsilcileri de katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakacak kuruluş ve dernekleri anons eden CHP Avcılar İlçe yöneticisi Erdal Nas, kürsünün önüne kadar gelen ve bir türlü ayrılmak bilmeyen kedilere müdahale edemedi. Kedilerden biri rüzgarın etkisiyle havalanan ay-yıldızlı bayrakla oynarken, diğer kedi kendisine müdahale etti. Gözlerin üzerinde olması nedeniyle Erdal Nas\'ın müdahale edemediği kediler bir süre daha kavga ettikten sonra sonra töreni izleyenlerin bakışları arasında kürsünün bulunduğu yerden uzaklaştı.

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